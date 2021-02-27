Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Барселона» рассказала о травме Педри, покинувшего стадион на костылях

27 Февраля 2021, 22:46,

В субботу «Барселона» обыграла на выезде «Севилью» с результатом 2:0 в календарном поединке испанского чемпионата. На семьдесят первой минуте полузащитник каталонцев Педри был заменён из-за травмы. На страницах Mundo Deportivo появилась фотография, на которой видно, что Педри покинул стадион на костылях.

Как сообщается на сайте «Барселоны», Педри имеет проблемы с мышцами в нижней части левой ноги. В воскресенье футболист пройдёт обследование, чтобы оценить степень травмы.

В сезоне 2020/2021 Педри провёл за «Барселону» тридцать семь матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Педри
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