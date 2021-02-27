Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Это не наказание»: Куман объяснил, почему Гризманн просидел в запасе

27 Февраля 2021, 21:56,

В субботу вечером «Барселона» обыграла на выезде «Севилью» в ключевом поединке чемпионата Испании (2:0). Форвард каталонской команды Антуан Гризманн оказался в запасе и просидел на скамейке все девяносто минут. На пресс-конференции рулевой «сине-гранатовых» Рональд Куман объяснил ситуацию.

«Гризманн просидел на скамейке? Это не какой-то месседж для него. Просто мы решили изменить схему, и чтобы действовать более глубоко, поставили Дембеле. При счёте 0:1 нам рядом с Месси нужен был кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание», - рассказал голландский тренер.

Следующий матч «Барселона» снова проведёт против «Севильи» третьего марта в ответном полуфинале Кубка Испании. В первой игре каталонцы проиграли на выезде 0:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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0
pol-black
27 Февраля 2021, 22:10

схема сработала! Гриза в запас!

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