​«Это не наказание»: Куман объяснил, почему Гризманн просидел в запасе

В субботу вечером «Барселона» обыграла на выезде «Севилью» в ключевом поединке чемпионата Испании (2:0). Форвард каталонской команды Антуан Гризманн оказался в запасе и просидел на скамейке все девяносто минут. На пресс-конференции рулевой «сине-гранатовых» Рональд Куман объяснил ситуацию.

«Гризманн просидел на скамейке? Это не какой-то месседж для него. Просто мы решили изменить схему, и чтобы действовать более глубоко, поставили Дембеле. При счёте 0:1 нам рядом с Месси нужен был кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание», - рассказал голландский тренер.

Следующий матч «Барселона» снова проведёт против «Севильи» третьего марта в ответном полуфинале Кубка Испании. В первой игре каталонцы проиграли на выезде 0:2.