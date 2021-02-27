​Куман: «Барселона» жива, и это очень важно»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался после гостевой победы над «Севильей» со счётом 2:0.

«Игра с тремя центральными защитниками и двумя высоко располагающимися фланговыми игроками оказалась ключевым моментом. Это была рискованная схема, но мы справились. Сегодня мы показали, что мы ещё живы, и это очень важно.

Я горжусь своей командой, особенно в плане физического состояния. «Севилья» очень сильна физически, но мы смогли противостоять ей без мяча. С мячом же мы действовали очень хорошо, очень спокойно», - рассказал Куман на пресс-конференции.