​Два игрока «Барселоны» получили травмы в матче с «Севильей»

В главном матче двадцать пятого тура испанского чемпионата «Барселона» на выезде обыграла «Севилью» с результатом 2:0. Сразу два футболиста каталонской команды были заменены из-за травм – это полузащитник Педри и защитник Рональд Араухо. Последний вышел на поле на шестьдесят седьмой минуте вместо Пике, но уже через пятнадцать минут был заменён.

«Барселона» и «Севилья» снова сойдутся лицом к лицу третьего марта на стадионе «Камп Ноу». Это будет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. В первой игре андалусийцы обыграли соперника в родных стенах со счётом 2:0.