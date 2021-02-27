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​Два игрока «Барселоны» получили травмы в матче с «Севильей»

27 Февраля 2021, 20:34,

В главном матче двадцать пятого тура испанского чемпионата «Барселона» на выезде обыграла «Севилью» с результатом 2:0. Сразу два футболиста каталонской команды были заменены из-за травм – это полузащитник Педри и защитник Рональд Араухо. Последний вышел на поле на шестьдесят седьмой минуте вместо Пике, но уже через пятнадцать минут был заменён.

«Барселона» и «Севилья» снова сойдутся лицом к лицу третьего марта на стадионе «Камп Ноу». Это будет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. В первой игре андалусийцы обыграли соперника в родных стенах со счётом 2:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Педри, Рональд Араухо
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