Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Лопетеги потребовал удалить Месси, но сам получил карточку

27 Февраля 2021, 19:39,

В главном матче двадцать пятого тура чемпионата Испании играют «Севилья» и «Барселона». В концовке первого тайма Лионель Месси получил жёлтую карточку за грубую игру. Через несколько минут аргентинец срывал атаку фолом, однако арбитр не стал удалять лидера каталонской команды с поля, показывая второе предупреждение. Рулевой «Севильи» Хулен Лопетеги выразил недовольство действиями арбитра в этой ситуации и получил жёлтую карточку за излишние эмоции.

Следить за матчем между «Севильей» и «Барселоной» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Севилья, Хулен Лопетеги
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Комментарии (3)
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1
Alex1972
27 Февраля 2021, 20:56

Он понимал, что это единственный способ не проиграть сегодня Барсе...

3
pol-black
27 Февраля 2021, 20:13

Месси не играл грубо, по ногам не бил, поэтому и карточку давать не за что было.

1
Underdog
27 Февраля 2021, 20:29

Не было бы первой,то дали бы. На вторую же конечно же не тянуло

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