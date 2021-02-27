​Лопетеги потребовал удалить Месси, но сам получил карточку

|
27 Февраля 2021, 19:39,
|
|
В главном матче двадцать пятого тура чемпионата Испании играют «Севилья» и «Барселона». В концовке первого тайма Лионель Месси получил жёлтую карточку за грубую игру. Через несколько минут аргентинец срывал атаку фолом, однако арбитр не стал удалять лидера каталонской команды с поля, показывая второе предупреждение. Рулевой «Севильи» Хулен Лопетеги выразил недовольство действиями арбитра в этой ситуации и получил жёлтую карточку за излишние эмоции.
Следить за матчем между «Севильей» и «Барселоной» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Севилья, Хулен Лопетеги
Он понимал, что это единственный способ не проиграть сегодня Барсе...
Месси не играл грубо, по ногам не бил, поэтому и карточку давать не за что было.
Не было бы первой,то дали бы. На вторую же конечно же не тянуло