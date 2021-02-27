​Лопетеги потребовал удалить Месси, но сам получил карточку

В главном матче двадцать пятого тура чемпионата Испании играют «Севилья» и «Барселона». В концовке первого тайма Лионель Месси получил жёлтую карточку за грубую игру. Через несколько минут аргентинец срывал атаку фолом, однако арбитр не стал удалять лидера каталонской команды с поля, показывая второе предупреждение. Рулевой «Севильи» Хулен Лопетеги выразил недовольство действиями арбитра в этой ситуации и получил жёлтую карточку за излишние эмоции.

Следить за матчем между «Севильей» и «Барселоной» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.