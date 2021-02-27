Месси может остаться в «Барселоне»

Аргентинский форвард Лионель Месси размышляет о своем будущем. У 33-летнего футболиста грядущим летом истекает срок действия трудового договора с каталонской «Барселоной».

Как информирует газета Marca, нападающий склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в стане «сине-гранатовых». Прошлым летом Лионель хотел уйти из каталонского гранда, но со временем поменял свое решение. Аргентинец намерен дождаться выборов нового президента клуба, чтобы обсудить с ним дальнейшие перспективы команды.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что подписать Месси готовы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».