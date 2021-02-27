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Месси может остаться в «Барселоне»

27 Февраля 2021, 13:13,

Аргентинский форвард Лионель Месси размышляет о своем будущем. У 33-летнего футболиста грядущим летом истекает срок действия трудового договора с каталонской «Барселоной».

Как информирует газета Marca, нападающий склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в стане «сине-гранатовых». Прошлым летом Лионель хотел уйти из каталонского гранда, но со временем поменял свое решение. Аргентинец намерен дождаться выборов нового президента клуба, чтобы обсудить с ним дальнейшие перспективы команды.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что подписать Месси готовы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
ингерман
27 Февраля 2021, 13:58

ай.. ха-ха-ха.. а ведь я самый 1-й тут сказал шо меци никуды не уйдет и ни за какие ковриги.. шо он будет в ногах валяться у условного бартоломеу.. лишь бы его не выгоняли.. так оно и вышло.. не посоны - опыт не пропьешь.. )))

0
kalibr
27 Февраля 2021, 13:37

Примадонна!

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