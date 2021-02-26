Куман: «Ответственность за результаты лежит на всех, а не только на опытных игроках»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «Севильи».

«Да, нам предстоит сыграть с ними два матча подряд, мы постараемся выиграть обе встречи.

Это самая важная неделя для меня? Я так не думаю. В эти выходные всем командам предстоит сыграть большие матчи, давление будет оказываться на всех. Мы уже привыкли к этому.

Стали ли играть лучше опытные футболисты? Они с самого начала пытались вести команду за собой, но им нужна помощь. Посмотрите на Месси, на его счету семнадцать голов, у всех остальных вместе такое же количество. Ответственность лежит на всех, а не только на опытных игроках», - цитирует Кумана As.