Куман: «Ответственность за результаты лежит на всех, а не только на опытных игроках»

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26 Февраля 2021, 22:18,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «Севильи».
«Да, нам предстоит сыграть с ними два матча подряд, мы постараемся выиграть обе встречи.
Это самая важная неделя для меня? Я так не думаю. В эти выходные всем командам предстоит сыграть большие матчи, давление будет оказываться на всех. Мы уже привыкли к этому.
Стали ли играть лучше опытные футболисты? Они с самого начала пытались вести команду за собой, но им нужна помощь. Посмотрите на Месси, на его счету семнадцать голов, у всех остальных вместе такое же количество. Ответственность лежит на всех, а не только на опытных игроках», - цитирует Кумана As.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Севилья, Рональд Куман