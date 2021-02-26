Лопетеги: «Для меня Месси - лучший в истории»

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал о своём отношении к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси перед очной встречей между клубами.

«У нас есть лучшие игроки мира во всех линиях. Но для меня Месси - лучший в истории», - заявил наставник андалусийцев Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 34-летний аргентинец Лионель Месси провёл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть голевых передач. Благодаря этим показателям он стал лучшим бомбардиром команды. Встреча 25-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» пройдёт 27 февраля в 18:15 по московскому времени.