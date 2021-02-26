Лопетеги: «Барселона» заставит нас играть ещё лучше, чем в прошлый раз»

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26 Февраля 2021, 19:25,
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги считает, что «Барселона» в субботу сыграет сильнее, чем в недавнем кубковом матче (2:0 в пользу андалусийцев).
- Мы не думаем ни о каком другом матче, кроме предстоящего, - заявил Лопетеги на пресс-конференции. - Нужно сконцентрироваться на наших задачах на этот поединок против команды, которая заставит нас играть еще лучше, чем в прошлый раз. Не сомнений, что против нас выйдет сильный соперник.
Добавим, что севильцы неважно играют против «Барселоны» на своем поле, победив соперника лишь трижды в последних 19 попытках.
Матч состоится в субботу и стартует в 18:15 мск.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Севилья, Хулен Лопетеги