Лопетеги: «Барселона» заставит нас играть ещё лучше, чем в прошлый раз»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги считает, что «Барселона» в субботу сыграет сильнее, чем в недавнем кубковом матче (2:0 в пользу андалусийцев).

- Мы не думаем ни о каком другом матче, кроме предстоящего, - заявил Лопетеги на пресс-конференции. - Нужно сконцентрироваться на наших задачах на этот поединок против команды, которая заставит нас играть еще лучше, чем в прошлый раз. Не сомнений, что против нас выйдет сильный соперник.

Добавим, что севильцы неважно играют против «Барселоны» на своем поле, победив соперника лишь трижды в последних 19 попытках.

Матч состоится в субботу и стартует в 18:15 мск.