Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В Испании назвали дату возвращения на поле Бензема

25 Февраля 2021, 19:57,

Карим Бензема пропустил два последних матча «Реала» против «Вальядолида» и «Аталанты» из-за травмы. Как сообщает Marca, француз успеет восстановиться к мадридскому дерби против «Атлетико» в Ла Лиге, которое пройдёт седьмого марта.

В «Реале» не исключают варианта, при котором Бензема восстановится к игре чемпионата с «Реалом Сосьедад» в первый день весны, однако «сливочные» не захотят рисковать здоровьем форварда.

В двадцати восьми матчах нынешнего сезона Карим Бензема забил семнадцать голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола