​В Испании назвали дату возвращения на поле Бензема

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25 Февраля 2021, 19:57,
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Карим Бензема пропустил два последних матча «Реала» против «Вальядолида» и «Аталанты» из-за травмы. Как сообщает Marca, француз успеет восстановиться к мадридскому дерби против «Атлетико» в Ла Лиге, которое пройдёт седьмого марта.
В «Реале» не исключают варианта, при котором Бензема восстановится к игре чемпионата с «Реалом Сосьедад» в первый день весны, однако «сливочные» не захотят рисковать здоровьем форварда.
В двадцати восьми матчах нынешнего сезона Карим Бензема забил семнадцать голов и отдал пять результативных передач на партнёров.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема