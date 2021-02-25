​В Испании назвали дату возвращения на поле Бензема

Карим Бензема пропустил два последних матча «Реала» против «Вальядолида» и «Аталанты» из-за травмы. Как сообщает Marca, француз успеет восстановиться к мадридскому дерби против «Атлетико» в Ла Лиге, которое пройдёт седьмого марта.

В «Реале» не исключают варианта, при котором Бензема восстановится к игре чемпионата с «Реалом Сосьедад» в первый день весны, однако «сливочные» не захотят рисковать здоровьем форварда.

В двадцати восьми матчах нынешнего сезона Карим Бензема забил семнадцать голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.