​Байи: «Между Месси и Роналду выберу Рамоса»

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25 Февраля 2021, 14:21,
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи в интервью для YouTube-канала журналиста Гиллема Балаге обсудил вечные дебаты по поводу того, кто же лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.
«Между Месси и Роналду я выберу Рамоса. Он меня вдохновлял больше всего. Я восхищаюсь путём, который он проделал, а также тем, что он до сих пор остаётся на высоком уровне. Для меня он один из лучших игроков в истории футбола. У каждого есть своё мнение, но для меня идеальным ориентиром является именно Рамос», - высказался Байи.
Напомним, что в последнее время Серхио Рамос не играл за «Реал» из-за травмы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Серхио Рамос, Эрик Байи
Роналду обидится, Месси - нет...