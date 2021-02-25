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​Байи: «Между Месси и Роналду выберу Рамоса»

25 Февраля 2021, 14:21,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи в интервью для YouTube-канала журналиста Гиллема Балаге обсудил вечные дебаты по поводу того, кто же лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Между Месси и Роналду я выберу Рамоса. Он меня вдохновлял больше всего. Я восхищаюсь путём, который он проделал, а также тем, что он до сих пор остаётся на высоком уровне. Для меня он один из лучших игроков в истории футбола. У каждого есть своё мнение, но для меня идеальным ориентиром является именно Рамос», - высказался Байи.

Напомним, что в последнее время Серхио Рамос не играл за «Реал» из-за травмы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Серхио Рамос, Эрик Байи
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Февраля 2021, 15:02

Роналду обидится, Месси - нет...

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