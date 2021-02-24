​Иньеста: «У Педри большое будущее в «Барселоне»

Известный в прошлом полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался по поводу футболиста команды Педри.

«Ясно, что Педри имеет большой потенциал. Думаю, он находится в идеальном месте, чтобы продолжать расти и использовать свои достоинства. Я желаю ему всего наилучшего. Главное, чтобы он сохранял спокойствие, и чтобы люди не оказывали на него давление, потому что он молод. У него всё впереди, он должен продолжать прогрессировать и наслаждаться футболом. У него определённо большое будущее в «Барселоне», - цитирует Иньесту Marca.

После перехода в «Барселону» Педри провёл тридцать пять матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса.