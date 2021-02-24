Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Черышев не поможет «Валенсии» в матче с «Хетафе»

24 Февраля 2021, 13:16,

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет своей команде в поединке 25-го тура чемпионата Испании против «Хетафе», об этом информирует Superdeporte.

Напомним, что хавбек пропустил несколько недель из-за повреждения и только на прошлой неделе вернулся к тренировкам по индивидуальной программе. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Денис провел 13 поединков, отметившись двумя результативными передачами.

Матч между «Хетафе» и «Валенсией» состоится в субботу, 27-го февраля. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «летучие мыши» занимают 12-е место в турнирной таблице, а «Хетафе» располагается на 15-й строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валенсия, Хетафе, Денис Черышев
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