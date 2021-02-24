Роналдиньо посвятил трогательный пост умершей матери

Бывший футболист сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо опубликовал пост в «Инстаграме», который посвятил своей умершей матери. Женщина скончалась от коронавирусной инфекции.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку и любовь в это непростое для меня время. Моя мама была источником силы и радости для всех, кто был с ней знаком. Мы продолжим наше путешествие с той силой, которую она подарила нам. Спасибо всем», - гласит сообщение Роналдиньо в социальной сети.

Напомним, что бразилец завершил игровую карьеру в 2018-м году. На его счету 97 поединков в составе сборной Бразилии и 33 забитых мяча.