​Куман высказался по поводу слёз Ленгле

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу защитника команды Клемана Ленгле. В воскресной игре с «Кадисом» футболист «привёз» пенальти, из-за чего каталонцы упустили победу. После игры Ленгле покидал стадион в слезах.

«Я говорил с Клеманом сегодня утром. Он серьёзный и профессиональный парень. Он воспринял это очень лично.

В матче происходят многие вещи, один футболист не может быть виноват в потере оков. Да, он допускал ошибки в этом сезоне, но ошибки допускали и игроки атаки. Если бы счёт был 2:0, то этот эпизод был бы не таким важным. Так что он не должен винить только себя. Я всегда защищаю своего футболиста, даже если он что-то должен улучшить, как и остальные», - цитирует Кумана ESPN.