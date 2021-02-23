Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Куман высказался по поводу слёз Ленгле

23 Февраля 2021, 19:33,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу защитника команды Клемана Ленгле. В воскресной игре с «Кадисом» футболист «привёз» пенальти, из-за чего каталонцы упустили победу. После игры Ленгле покидал стадион в слезах.

«Я говорил с Клеманом сегодня утром. Он серьёзный и профессиональный парень. Он воспринял это очень лично.

В матче происходят многие вещи, один футболист не может быть виноват в потере оков. Да, он допускал ошибки в этом сезоне, но ошибки допускали и игроки атаки. Если бы счёт был 2:0, то этот эпизод был бы не таким важным. Так что он не должен винить только себя. Я всегда защищаю своего футболиста, даже если он что-то должен улучшить, как и остальные», - цитирует Кумана ESPN.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Клеман Ленгле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола