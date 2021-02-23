Рамос может вернуться на поле гораздо раньше

Хорошие новости для болельщиков «Реала» - капитан мадридской команды Серхио Рамос может вернуться на футбольное поле раньше, чем ожидалось изначально. Шестого февраля футболист перенёс операцию, после которой СМИ говорили о том, что Рамос пропустит от шести до восьми недель. Теперь издание AS пишет о том, что Серхио может сыграть либо в матче против «Эльче» (13 марта), либо в матче против «Аталанты» (16 марта).

Изначально Рамос хотел сыграть уже седьмого марта против «Атлетико», но врачи сообщили ему, что в таком случае он рискует усугубить ситуацию и вылететь до конца сезона.