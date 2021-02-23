Матьё: «Гризманн ошибся, перейдя в «Барселону»

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23 Февраля 2021, 13:24,
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Экс-защитник «Барселоны» Жереми Матьё считает, что его соотечественник Антуан Гризманн совершил большую ошибку, перейдя в каталонский клуб из мадридского «Атлетико».
«В «Барселоне» Гризманн не играет на том уровне, на котором выступал за «Атлетико». Я считаю, что он сильно ошибся с этим переходом. В мадридском клубе Артуан являлся лидером и играл очень важную роль. В «Барселоне» все по-другому», - передает слова Матьё газета Marca.
Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019-го года за 120 миллионов евро. Француз подписал с «сине-гранатовыми» пятилетний договор.
В текущем сезоне Примеры нападающий сыграл 22 матча, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Жереми Матьё
сто пудово !!! в мадриде он был король , а тут ходит с вечно заплакаными глазами .