Матьё: «Гризманн ошибся, перейдя в «Барселону»

Экс-защитник «Барселоны» Жереми Матьё считает, что его соотечественник Антуан Гризманн совершил большую ошибку, перейдя в каталонский клуб из мадридского «Атлетико».

«В «Барселоне» Гризманн не играет на том уровне, на котором выступал за «Атлетико». Я считаю, что он сильно ошибся с этим переходом. В мадридском клубе Артуан являлся лидером и играл очень важную роль. В «Барселоне» все по-другому», - передает слова Матьё газета Marca.

Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019-го года за 120 миллионов евро. Француз подписал с «сине-гранатовыми» пятилетний договор.

В текущем сезоне Примеры нападающий сыграл 22 матча, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.