Матьё: «В «Барселоне» меня убили»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жереми Матьё вспомнил о своих выступлениях за «сине-гранатовых».

«Последний сезон в «Барселоне» выдался очень неудачным для меня. Я чувствовал, что из-за меня уступили «Ювентусу» в Лиге чемпионов. В клубе меня убили, никто не поговорил со мной после этого поединка. В тот момент мне нужна была поддержка. Но никто со мной не поговорил, даже главный тренер», - передает слова Матьё Mundo Deportivo.

В составе каталонского гранда французский защитник выступал с 2014-го по 2017-й год. Летом прошлого года стало известно, что Жереми завершил карьеру из-за серьезной травмы.