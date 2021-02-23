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Матьё: «В «Барселоне» меня убили»

23 Февраля 2021, 08:28,

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жереми Матьё вспомнил о своих выступлениях за «сине-гранатовых».

«Последний сезон в «Барселоне» выдался очень неудачным для меня. Я чувствовал, что из-за меня уступили «Ювентусу» в Лиге чемпионов. В клубе меня убили, никто не поговорил со мной после этого поединка. В тот момент мне нужна была поддержка. Но никто со мной не поговорил, даже главный тренер», - передает слова Матьё Mundo Deportivo.

В составе каталонского гранда французский защитник выступал с 2014-го по 2017-й год. Летом прошлого года стало известно, что Жереми завершил карьеру из-за серьезной травмы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Жереми Матьё
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