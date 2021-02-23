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Суарес – об уходе из «Барселоны»: «Мне сказали, что я стар и больше не смогу играть на высочайшем уровне»

23 Февраля 2021, 00:13,

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал об уходе из «Барселоны».

«Мне сказали, что я стар и больше не смогу играть на высочайшем уровне. Это мне не понравилось. С одной стороны, я хотел уйти, потому что со мной поступили некрасиво. Необходимы были изменения.

Было трудно объяснить детям, что мы собираемся уехать, когда у них уже появились друзья в Барселоне. Это усложнило всю ситуацию. Но нужно отметить и положительные моменты – я не был бы счастлив там, где люди не хотят видеть меня. Теперь моя семья видит, что мне всё нравится, они довольны», - цитирует уругвайского нападающего France Football.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Луис Суарес
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