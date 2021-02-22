Менди: «В детстве мне могли ампутировать ноги»

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди рассказал о детской травме.

«У меня были тяжелые времена, которые я смог пережить и стать еще сильнее. Я находился в системе «ПСЖ» семь лет, играл за детские команды и получил травму перед поступлением в академию клуба.

У меня в бедре обнаружили артрит, мне нужна была операция. Я долго пролежал в больнице и восстанавливался. Мне пришлось провести в гипсе два или три месяца. После этого доктор сказал мне, что я не смогу играть в футбол, а ногу, возможно, придется ампутировать. Никто не верил, но я вновь научился ходить и начал играть в футбол», - цитирует Менди As.