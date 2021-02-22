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Менди: «В детстве мне могли ампутировать ноги»

22 Февраля 2021, 23:53,

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди рассказал о детской травме.

«У меня были тяжелые времена, которые я смог пережить и стать еще сильнее. Я находился в системе «ПСЖ» семь лет, играл за детские команды и получил травму перед поступлением в академию клуба.

У меня в бедре обнаружили артрит, мне нужна была операция. Я долго пролежал в больнице и восстанавливался. Мне пришлось провести в гипсе два или три месяца. После этого доктор сказал мне, что я не смогу играть в футбол, а ногу, возможно, придется ампутировать. Никто не верил, но я вновь научился ходить и начал играть в футбол», - цитирует Менди As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ферлан Менди
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Комментарии (1)
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Element-22
23 Февраля 2021, 01:41

Шо за дичь? Сам с РА живу и мучаюсь, но какая к чёрту ампутация?

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