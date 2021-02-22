Фелиш: «Роналду оказывает на меня огромное влияние»

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал о влиянии на него соотечественника Криштиану Роналду.

«Криштиану оказывает на меня огромное влияние, когда мы играем в сборную. Он всегда пытается давать советы мне и другим молодым футболистам. Роналду мотивирует нас», - цитирует Фелиша Telegraph.

21-летний португальский нападающий сыграл одиннадцать матчей за Португалию, за которую он дебютировал в июне 2019 года, и отметился двумя голами.

Напомним, что Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» в июле 2019 года, сумма трансфера составила чуть более 127 миллионов евро.