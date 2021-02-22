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Фелиш: «Роналду оказывает на меня огромное влияние»

22 Февраля 2021, 22:43,

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал о влиянии на него соотечественника Криштиану Роналду.

«Криштиану оказывает на меня огромное влияние, когда мы играем в сборную. Он всегда пытается давать советы мне и другим молодым футболистам. Роналду мотивирует нас», - цитирует Фелиша Telegraph.

21-летний португальский нападающий сыграл одиннадцать матчей за Португалию, за которую он дебютировал в июне 2019 года, и отметился двумя голами.

Напомним, что Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» в июле 2019 года, сумма трансфера составила чуть более 127 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Жоау Фелиш
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