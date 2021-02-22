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​Кандидат в президенты «Барселоны»: «Подписать Мбаппе и Холанна вполне реально»

22 Февраля 2021, 16:37,

Тони Фрейша, один из трёх кандидатов в президенты «Барселоны», высказался по поводу привлечения звёздных футболистов в команду на фоне финансовых проблем.

«Мы договорились, и в случае победы на выборах получим 250 миллионов евро за продажу 49% Barca Corporate. В сезоне 2021/2022 эти средства будут вложены в двух звёздных форвардов и одного сильного защитника. Мы должны делать конкурентоспособную команду, которую хотят видеть болельщики.

Мбаппе и Холанн? Не хочу называть фамилии, пока они не подпишут контакт, поскольку это плохая стратегия. Но это вполне реально. «Барселона» и должна этим заниматься – покупать игроков, способных делать разницу на поле», - сказал Фрейша RAC1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Тони Фрейша
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