«Реал» мог незаконно финансироваться через офшоры

Info Libre опубликовал на своих страницах широкий материал, базирующийся на документах Football Leaks. В нём говорится, что «Реал» мог незаконным образом получать финансирование через офшоры.

По данным источника, «Реал» заключил договор с фондом Providence, по которому должен был получить двести миллионов евро через офшорные компании, расположенные на Каймановых островах. В материале отмечается, что в мадридском клубе знали о незаконности такого подхода, но всё же пошли на этот шаг в 2016-м году.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.