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«Реал» мог незаконно финансироваться через офшоры

22 Февраля 2021, 14:57,

Info Libre опубликовал на своих страницах широкий материал, базирующийся на документах Football Leaks. В нём говорится, что «Реал» мог незаконным образом получать финансирование через офшоры.

По данным источника, «Реал» заключил договор с фондом Providence, по которому должен был получить двести миллионов евро через офшорные компании, расположенные на Каймановых островах. В материале отмечается, что в мадридском клубе знали о незаконности такого подхода, но всё же пошли на этот шаг в 2016-м году.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
22 Февраля 2021, 16:13

Переезжают пусть в РПЛ там всем пофиг

0
kalibr
22 Февраля 2021, 15:01

В Сегунду!!!

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