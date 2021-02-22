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Филипе Луис: «Азар находится на уровне Месси, он мог бы стать лучшим в мире»

22 Февраля 2021, 12:26,

Экс-футболист мадридского «Атлетико» Филипе Луис поделился мнением о полузащитнике Эдене Азаре.

«Азар - один из лучших футболистов, с которыми я играл в своей карьере. Эден находится на уровне Лионеля Месси. Он безумно талантлив. Скорее всего, ему не хватает амбиций, чтобы заявить том, что он хочет быть лучшим в мире. Он мог бы им стать», - приводит слова Луиса tribalfootball.

Бельгиец перебрался в «Реал» летом 2019-го года из лондонского «Челси». Стороны подписали долгосрочный контракт до 2024-го года.

В Мадриде Эден до сих пор не смог заиграть из-за частых травм. В текущем сезоне Примеры Азар провел восемь матчей, забил два мяча и отдал голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эден Азар, Филипе Луис
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
22 Февраля 2021, 12:32

Сейчас сравнение с гномом можно расценить как оскорбление.

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