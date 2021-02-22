Филипе Луис: «У Симеоне нет сердца»

Экс-защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис, ныне выступающий в чемпионате Бразилии за «Фламенго», вспомнил о работе под руководством аргентинского тренера Диего Симеоне.

«Играть за команду, которую тренирует Симеоне, очень непросто. У него нет сердца. Диего никогда не сжалится над тобой. Он всегда принимает решения, которые должны помочь команде одержать победу», - передает слова футболиста Daily Mail.

Филипе выступал в составе «матрасников» с 2010-го по 2019-й год. В сезоне-2014/2015 защитник поиграл за лондонский «Челси», после чего вернулся в мадридский клуб.

За «Фламенго» Луис играет с 2019-го года.