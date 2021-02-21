Месси – Роналдиньо о смерти матери: «Пусть она покоится с миром»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил соболезнования бывшему бразильскому футболисту Роналдиньо, у которого умерла мама.

«У меня нет слов, Ронни. Не могу поверить в это. Хочу пожелать тебе много сил, крепко обнимаю тебя и всю твою семью. Выражаю тебе соболезнования. Пусть она покоится с миром», - написал Месси у себя в «Инстаграме».

Напомним, что в концовке прошлого года у мамы Роналдиньо был обнаружен коронавирус, она была госпитализирована.

Стоит отметить, что Роналдиньо и Месси находятся в теплых отношениях, легендарный бразилец выступал за каталонский клуб с 2003 по 2008 год.