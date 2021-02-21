Месси – Роналдиньо о смерти матери: «Пусть она покоится с миром»

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21 Февраля 2021, 22:59,
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил соболезнования бывшему бразильскому футболисту Роналдиньо, у которого умерла мама.
«У меня нет слов, Ронни. Не могу поверить в это. Хочу пожелать тебе много сил, крепко обнимаю тебя и всю твою семью. Выражаю тебе соболезнования. Пусть она покоится с миром», - написал Месси у себя в «Инстаграме».
Напомним, что в концовке прошлого года у мамы Роналдиньо был обнаружен коронавирус, она была госпитализирована.
Стоит отметить, что Роналдиньо и Месси находятся в теплых отношениях, легендарный бразилец выступал за каталонский клуб с 2003 по 2008 год.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лионель Месси, Роналдиньо