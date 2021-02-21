​Заслуживает ли Куман увольнения из «Барселоны»

На неделе «Барселона» дома проиграла «ПСЖ» со счётом 1:4 и практически утратила шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Провал на «Камп Ноу» спровоцировал новую волну слухов по поводу возможной отставки Рональда Кумана с должности главного тренера «сине-гранатовых». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации голландского специалиста.

Вскоре после назначения Рональда Кумана главным тренером «Барселоны» на страницах нашего сетевого издания выходил материал, в котором мы предрекали голландскому специалисту провал. Аргументов было несколько, но один из них заключался в несоответствии клубу уровня Кумана, ничего толком не добивавшегося за пределами родной Голландии. Ход сезона подтвердил объективность наших предположений и опасений касательно результатов «Барселоны» при Кумане. Но заслуживает ли голландец увольнения, или же вину за неудачные выступления команды тренер должен разделить с кем-то ещё? Давайте попробуем разобраться.

Куман оказался в «Барселоне» в сложный для клуба момент. Не досчитавшись львиной доли доходов в условиях пандемии коронавируса, финансовое положение каталонцев усугубилось до настоящего кризиса. Зарплата футболистов была сокращена, а о больших трансферах пришлось забыть. Рональд Куман не имеет возможности получить футболистов, которых он хочет, отчего решение тренера избавиться от Луиса Суареса выглядит ещё более странным. Однако точно не Куман виноват в том, что «Барселона» сейчас не может позволить себе усиливать состав под требования тренера.

Проблемы «Барселоны» не ограничиваются финансовой составляющей. Осенью не без привкуса скандала после вынесения вотума недоверия в отставку с президентского мостика ушёл Хосеп Бартомеу. Выборы нового президента должны были пройти в конце января, но из-за сложной эпидемиологической обстановки их пришлось перенести на весну. Неопределённость с должностью президента не позволяет клубу нормально функционировать, выстраивая стратегию на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Это не может не сказываться на команде и тренере.

Ещё один фактор связан с Лионелем Месси. Многолетний лидер «Барселоны» нынче далёк от своей лучшей формы, чему способствует шумиха вокруг его персоны – то по поводу будущего, то по поводу невероятного порядка цифр в контракте, просочившемся в СМИ. Всё это не может не оказывать влияния на команду. «Барселона» на сегодняшний день слишком зависима от Месси. Возможно, в нынешней ситуации было бы разумно начать новую эру с новым президентом уже без Лионеля, ведь каталонцам когда-то нужно начинать учиться жить и играть без Месси.

Мы по-прежнему считаем Рональда Кумана тренером, которому не по плечу работа в таком клубе, как «Барселона». Но если абстрагироваться от уровня голландского специалиста и взять конкретно текущую турнирную ситуацию, то винить Кумана в неудачах команды на всех фронтах было бы неправильно. «Барселона» переживает глобальный кризис, который касается многих участков, а не только тренерского. В настоящий момент Куман просто не заслуживает увольнения. При любых раскладах голландец должен доработать до конца сезона, а дальше его судьбу определит новый президент «сине-гранатовых».