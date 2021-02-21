Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Каземиро: «Верим, что участвуем в гонке за титул Ла Лиги»

21 Февраля 2021, 14:29,

Полузащитник «Реала» Каземиро дал комментарий после гостевой победы над «Вальядолидом» со счётом 1:0.

«Мы верим, что участвуем в гонке за титул Ла Лиги. Знаем, что каждая игра важна. Нам осталось сыграть за 42 очка – это очень много. Мы знаем, что будет сложно, но верим, что мы в этой гонке.

Игра Куртуа? Победа над «Вальядолидом» является заслугой всей команды. Меня не удивляют сэйвы Тибо, он отличный вратарь, но нельзя сосредотачиваться на одном футболисте после такой победы. Каждого нужно похвалить», - приводит слова Каземиро Managing Madrid.

«Реал» занимает второе место в таблице чемпионата Испании, отставая от «Атлетико» на три очка. «Матрасники» при этом провели на матч меньше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Каземиро
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