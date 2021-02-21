​Зидан: «Нам предстоит играть на пределе»

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21 Февраля 2021, 10:28,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после гостевой победы над «Вальядолидом» (1:0).
«Игра не была лёгкой. «Вальядолид» - команда, которой нужны очки. Нам предстоит играть на пределе, ведь матчи до самого конца сезона будут сложными. Мы это знаем. Сегодня мы были довольны своими действиями – и результатом и сохранностью своих ворот.
Осечки «Атлетико»? Футболистам не нужно было давать какой-то посыл. Мы должны просто продолжать делать то, что мы делаем. Это важная победа для нас, четвёртая по счёту. Нужно продолжать побеждать, не глядя на других», - рассказал Зидан во время пресс-конференции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан