Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Зидан: «Нам предстоит играть на пределе»

21 Февраля 2021, 10:28,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после гостевой победы над «Вальядолидом» (1:0).

«Игра не была лёгкой. «Вальядолид» - команда, которой нужны очки. Нам предстоит играть на пределе, ведь матчи до самого конца сезона будут сложными. Мы это знаем. Сегодня мы были довольны своими действиями – и результатом и сохранностью своих ворот.

Осечки «Атлетико»? Футболистам не нужно было давать какой-то посыл. Мы должны просто продолжать делать то, что мы делаем. Это важная победа для нас, четвёртая по счёту. Нужно продолжать побеждать, не глядя на других», - рассказал Зидан во время пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола