​Зидан: «Нам предстоит играть на пределе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после гостевой победы над «Вальядолидом» (1:0).

«Игра не была лёгкой. «Вальядолид» - команда, которой нужны очки. Нам предстоит играть на пределе, ведь матчи до самого конца сезона будут сложными. Мы это знаем. Сегодня мы были довольны своими действиями – и результатом и сохранностью своих ворот.

Осечки «Атлетико»? Футболистам не нужно было давать какой-то посыл. Мы должны просто продолжать делать то, что мы делаем. Это важная победа для нас, четвёртая по счёту. Нужно продолжать побеждать, не глядя на других», - рассказал Зидан во время пресс-конференции.