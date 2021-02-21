«Реал» добыл сложную победу над «Вальядолидом» и почти догнал лидера

Вдохновлённый осечкой «Атлетико» «Реал» играл против «Вальядолида» в 24-м туре Ла Лиги. «Королевский» клуб из-за масштабных кадровых проблем не смог выставить оптимальный состав и рисковал неоднократно пропустить гол. Тибо Куртуа парировал опасные удары Фабиана Орельяны (дважды) и Саиди Янко. Также на 11-й минуте Кике Перес мог заработать пенальти, но арбитр не увидел нарушения. «Реал» же создавал моменты после подач Тони Крооса на Каземиро. В первом случае удар головой был неточным, а на 65-й минуте эта связка принесла Мадриду три очка - 1:0. К тому же отставание от «Атлетико» сокращено до трех очков.