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«Реал» добыл сложную победу над «Вальядолидом» и почти догнал лидера

21 Февраля 2021, 00:53,

Вдохновлённый осечкой «Атлетико» «Реал» играл против «Вальядолида» в 24-м туре Ла Лиги. «Королевский» клуб из-за масштабных кадровых проблем не смог выставить оптимальный состав и рисковал неоднократно пропустить гол. Тибо Куртуа парировал опасные удары Фабиана Орельяны (дважды) и Саиди Янко. Также на 11-й минуте Кике Перес мог заработать пенальти, но арбитр не увидел нарушения. «Реал» же создавал моменты после подач Тони Крооса на Каземиро. В первом случае удар головой был неточным, а на 65-й минуте эта связка принесла Мадриду три очка - 1:0. К тому же отставание от «Атлетико» сокращено до трех очков.

Протокол игры  
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
    65' Каземиро Карлос (0:1)
Масип Хорди Луис Перез Хоакин Фернандес Бруно Гонсалес Начо Мартинес   71' Алькарас Рубен   60'   84' (Оскар Плано (   84'   85') Роке Меса   73' (Кодро Кенан (   73') Янко Саиди   61' (Жота Серран (   61') Перес Кике   84' (Сан Эметерио Феде (   84') Орельяна Фабиан   77' Гвардиола Серхи   73' (Вайссман Шон (   73')
Запасные: Рубио Вальдо Мичел Мигель Роберто Хименес Вилья Тони Рубио Мигель
Куртуа Тибо Васкес Лукас   69' Варан Рафаэль Начо Игнасио Менди Ферлан Модрич Лука Каземиро Карлос Кроос Тони Асенсио Марко   66' (Дуро Уго (   66') Диас Мариано   66' (Аррибас Серхио (   66'   79') Винисиус Жуниор   66' (Иско Аларкон (   66')
Запасные: Альтубе Диего Бланко Антонио Лунин Андрей Гутьеррес Мигель Чуст Виктор
20 февраля. Стадион "Хосе Сорилья".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Вальядолид
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Комментарии (3)
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1
Артур Измаилов
21 Февраля 2021, 01:03

Вымучили всетаки. Зидан в этом сезоне просто дно конкретное. Что он творит , вообще не понятно. Снял более или мение опытных Асенсио и Диаса, выпустил двух некудышных школотронов, при счете 0-1, когда Вальядолид явно не хотел проиграть, Куртуа держали под прицелом.

1
ARTUR
21 Февраля 2021, 01:02

просто чудом отскочили , если бы не Куртуа , то было бы очень печально , так все вроде и не совсем уныло , но когда понимаешь что это Вальядолид , то сразу становится печально , до сих пор не понимаю почему хотят продать пахаря Васкеса ?? а еще все время задаю себе вопрос зачем вальадолид купил Роналдо ??? если я не ошибаюсь , где то проскакивала такая информация . с набранами очками , потому что написать с победой , как то язык не поварачивается , кстати давно не было шума по поводу того что судьи тащат Реал )))

0
Element-22
21 Февраля 2021, 01:06

не было то не было, но пара сомнительных решений в штрафной Мадрида была принята в их пользу...

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