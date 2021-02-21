«Реал» добыл сложную победу над «Вальядолидом» и почти догнал лидера

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21 Февраля 2021, 00:53,
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Вдохновлённый осечкой «Атлетико» «Реал» играл против «Вальядолида» в 24-м туре Ла Лиги. «Королевский» клуб из-за масштабных кадровых проблем не смог выставить оптимальный состав и рисковал неоднократно пропустить гол. Тибо Куртуа парировал опасные удары Фабиана Орельяны (дважды) и Саиди Янко. Также на 11-й минуте Кике Перес мог заработать пенальти, но арбитр не увидел нарушения. «Реал» же создавал моменты после подач Тони Крооса на Каземиро. В первом случае удар головой был неточным, а на 65-й минуте эта связка принесла Мадриду три очка - 1:0. К тому же отставание от «Атлетико» сокращено до трех очков.
Протокол игры
|65' Каземиро Карлос (0:1)
Масип Хорди • Луис Перез • Хоакин Фернандес • Бруно Гонсалес • Начо Мартинес • 71'Алькарас Рубен 60' 84' ( Оскар Плано ( 84' ) • 85'Роке Меса 73' ( Кодро Кенан ( 73') • Янко Саиди 61' ( Жота Серран ( 61') • Перес Кике 84' ( Сан Эметерио Феде ( 84') • Орельяна Фабиан • 77'Гвардиола Серхи 73' ( Вайссман Шон ( 73')
Запасные: Рубио Вальдо • Мичел Мигель • Роберто Хименес • Вилья Тони • Рубио Мигель
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • 69'Варан Рафаэль • Начо Игнасио • Менди Ферлан • Модрич Лука • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Асенсио Марко 66' ( Дуро Уго ( 66') • Диас Мариано 66' ( Аррибас Серхио ( 66' ) • 79'Винисиус Жуниор 66' ( Иско Аларкон ( 66')
Запасные: Альтубе Диего • Бланко Антонио • Лунин Андрей • Гутьеррес Мигель • Чуст Виктор
20 февраля. Стадион "Хосе Сорилья".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Вальядолид
Вымучили всетаки. Зидан в этом сезоне просто дно конкретное. Что он творит , вообще не понятно. Снял более или мение опытных Асенсио и Диаса, выпустил двух некудышных школотронов, при счете 0-1, когда Вальядолид явно не хотел проиграть, Куртуа держали под прицелом.
просто чудом отскочили , если бы не Куртуа , то было бы очень печально , так все вроде и не совсем уныло , но когда понимаешь что это Вальядолид , то сразу становится печально , до сих пор не понимаю почему хотят продать пахаря Васкеса ?? а еще все время задаю себе вопрос зачем вальадолид купил Роналдо ??? если я не ошибаюсь , где то проскакивала такая информация . с набранами очками , потому что написать с победой , как то язык не поварачивается , кстати давно не было шума по поводу того что судьи тащат Реал )))
не было то не было, но пара сомнительных решений в штрафной Мадрида была принята в их пользу...