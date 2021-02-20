​В «Реале» начали внутреннее расследование из-за травм

В «Реале» было начато внутреннее расследование на фоне большого количества травм. Об этом на своих страницах пишет Marca. По ходу нынешнего сезона в стане «сливочных» была зафиксирована 41 травма, что очень беспокоит главного тренера команды Зинедина Зидана.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана на шесть зачётных баллов отстаёт от «Атлетико», проведя при этом на одну игру больше.

В субботу вечером «Реал» сыграет в гостях у «Вальядолида», не пропустите подробную текстовую трансляцию.