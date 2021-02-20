Зидан: «Ла Лига по-прежнему сильна в Европе»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о текущем месте Ла Лиги среди топовых европейских чемпионатов после выступления команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Ла Лига по-прежнему сильна в Европе. Сейчас не существует команд, которые можно было бы легко обыграть», - заявил наставник действующих чемпионов Испании на пресс-конференции.

В текущем сезоне мадридский «Реал» занимает второе место в розыгрыше чемпионата Испании, уступая только мадридскому «Атлетико». В Лиге чемпионов же подопечные Зидана заняли первое место в группе, опередив «Боруссию» Мёнхенгладбах, «Шахтёр» и «Интер», и в 1/8 финала встретятся с итальянской «Аталантой».