Зидан: «Мы будем биться насмерть до последнего матча»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что команда будет биться за Лигу чемпионов и испанскую Ла Лигу.

«Мы продолжим концентрироваться на своих играх, не думая о других командах. Необходимо работать каждый день, чтобы продолжать побеждать. У нас осталось два турнира: Лига чемпионов и Ла Лига. Мы будем биться насмерть до последнего матча», - цитирует французского специалиста Marca.

Отметим, что «Реал» уже отстает от «Атлетико» шесть очков в турнирной таблице чемпионата Испании, при этом «матрасники» имеют один матч в запасе.

Что касается Лиги чемпионов, то подопечные Зидана в 1/8 финала сразятся с «Аталантой».