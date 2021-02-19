Куман обратился к игрокам «Барселоны»

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19 Февраля 2021, 20:17,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сегодня обратился к команде перед утренней тренировкой.
«Мы всё ещё способны на великие свершения в этом году, самое главное сейчас – перевернуть страницу, посмотреть вперед и продолжать расти», - приводит слова Кумана As.
Напомним, что каталонцы потерпели поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). Ответная встреча запланирована на 10 марта.
Что касается чемпионата Испании, то подопечные Кумана занимают всего лишь третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на девять зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Рональд Куман
Пойдет скоро Рональд в один известный фаст фуд народ веселить...благо имя менять не нужно))))
а он юморист, оказывается, Рональд Куман....