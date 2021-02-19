Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман обратился к игрокам «Барселоны»

19 Февраля 2021, 20:17,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сегодня обратился к команде перед утренней тренировкой.

«Мы всё ещё способны на великие свершения в этом году, самое главное сейчас – перевернуть страницу, посмотреть вперед и продолжать расти», - приводит слова Кумана As.

Напомним, что каталонцы потерпели поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). Ответная встреча запланирована на 10 марта.

Что касается чемпионата Испании, то подопечные Кумана занимают всего лишь третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на девять зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
snk6565
19 Февраля 2021, 21:09

Пойдет скоро Рональд в один известный фаст фуд народ веселить...благо имя менять не нужно))))

0
NOBODY
19 Февраля 2021, 20:38

а он юморист, оказывается, Рональд Куман....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола