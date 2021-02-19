Куман обратился к игрокам «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сегодня обратился к команде перед утренней тренировкой.

«Мы всё ещё способны на великие свершения в этом году, самое главное сейчас – перевернуть страницу, посмотреть вперед и продолжать расти», - приводит слова Кумана As.

Напомним, что каталонцы потерпели поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). Ответная встреча запланирована на 10 марта.

Что касается чемпионата Испании, то подопечные Кумана занимают всего лишь третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на девять зачетных баллов.