Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Бензема пропустил тренировку перед матчем с «Вальядолидом»

19 Февраля 2021, 15:48,

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема пропустил тренировку команды в пятницу накануне поединка против «Вальядолида» в матче испанской Примеры. Француз получил болезненный удар по ноге в матче с «Валенсией» и, похоже, до сих пор не здоров.

Головной боли главному тренеру «бланкос» Зинедину Зидану добавляет также предстоящий первый официальный матч 2021 года в Лиге чемпионов против «Аталанты», который состоится спустя шесть дней. В лазарете команды также Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Родриго, Феде Вальверде, Альваро Одриосола, Эден Азар, Марсело и Эдер Милитао.

Матч «Вальядолид» - «Реал» состоится в субботу и начнется в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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