Почеттино: «ПСЖ» может сделать Месси счастливым»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино в очередной раз высказался относительно возможного трансфера аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мы можем дать Лионелю все, чего он хочет. «ПСЖ» готов сделать Месси счастливым. Думаю, скоро все станет известно. Общались ли мы после матча? Просто поздоровались и все. Мы не обсуждали будущее», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

Первый поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» завершился уверенной победой французской команды со счетом 4:1.

Действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года.