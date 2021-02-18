Ривалдо: «Думаю, что это была последняя игра Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов на «Камп Ноу»

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18 Февраля 2021, 16:34,
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».
«Никто из игроков «Барселоны» не верит, что им удастся пройти «ПСЖ» после первого матча. Думаю, что это была последняя игра Месси в Лиге чемпионов на «Камп Ноу». В «Барселоне» у Лионеля нет шансов на выигрыш трофея. Я вижу будущее Месси в «ПСЖ», это команда, которая может помочь Лионелю побеждать.
Критика в сторону Месси? Он провёл долгие годы в «Барселону» и всегда брал на себя ответственность за команду», - цитирует Ривалдо Sport.es.
Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Ривалдо
Если так, то это будет лучше для всех.
Барса деградировала, а Месси потерял огонь в глазах.
Как можно критиковать игрока, который даёт больше всех в команде? Который лучше всех выполняет поставленную задачу? Отличается аномальной статистикой, когда клуб не играет от слова "совсем"? Виновата структура Барселоны и окружающие его игроки. Те, при ком нельзя играть на высоком, приемлемом уровне. Сейчас бы делать полузащитника козлом отпущения за провалы в защите, он ведь даже не опорник. Потому Месси я обвиняю в последнюю очередь.
Пусть Месси перейдёт хоть в сборную Содружества Юпитера и Сатурна по футболу, а не ПСЖ, ничего выдающегося он уже не покажет. Это элементарно и очевидно.
что ты за игрок тогда ?? если не веришь , зачем на поле выходить ?? гонит Ривалдо
очень уж скучная и невзрачная игра получилась для Барсы, а словосочетание камбек Барселона в последнее время необычное явление (если не учесть Айтекина). Команда осталось без характера (я.ц), даже любителю футбола становится ясно что большинство игроков Барсы сплошные футбольные им.оте.ты....
однозначно провальная игра , но Ривальдо будто общался персонально с каждым и вынес настроение игроков на общественный суд , Куман все же не решается на кардинальные перемены , я бы посадил Месии на скамейку а в первом тайме выпустил Пьянича , которому есть что доказывать , и оборону подкоректировал , хотя с другой стороны сделай так Куман все бы завыли от злости где Меся и компания , а так они лажанули , и в ответке можно их попридержать , Месси не играл , он с первых минут ходил или стоял , подключался но будто делая одолжение , задрал он меня если честно . Бестолковый ПСЖ хорошо выглядел лишь на фоне убогой игры Барсы .