Ривалдо: «Думаю, что это была последняя игра Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов на «Камп Ноу»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

«Никто из игроков «Барселоны» не верит, что им удастся пройти «ПСЖ» после первого матча. Думаю, что это была последняя игра Месси в Лиге чемпионов на «Камп Ноу». В «Барселоне» у Лионеля нет шансов на выигрыш трофея. Я вижу будущее Месси в «ПСЖ», это команда, которая может помочь Лионелю побеждать.

Критика в сторону Месси? Он провёл долгие годы в «Барселону» и всегда брал на себя ответственность за команду», - цитирует Ривалдо Sport.es.

Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.