Хави: «Мечтаю возглавить «Барселону», но с уважением отношусь к Куману и клубу»

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18 Февраля 2021, 14:35,
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Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес рассказал о своем желании поработать в «Барселоне».
«На данный момент я тренирую «Аль-Садд», мне нравится работать в великом азиатском клубе. Конечно, я являюсь фанатом «Барселоны» с рождения. На носу выборы в президенты клуба, посмотрим, кто одержит на них победу. Очевидно, что тренировать «Барселону» - это моя мечта, я уже много раз говорил об этом. Но я уважаю главного тренера «Барселоны» и сам клуб, желаю им всего самого наилучшего», - сказал Хави в интервью пресс-служба FIFA.
Напомним, что Хави является воспитанником «Барселоны», за которую он выступал до 2015 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Хави Эрнандес
Читая между строк слышу следующее -- зачем мне приходить в Барсу , это головняк пусть его разгребает Куман которого он уважает , ну а когда там будет порядок , то я с удовольствием туда вернусь , ведь я люблю Барсу )) короче дрищь этот Хави )) я давно писал что он элементарно зассал идти в Барсу , а Куману ОГРОМНЫЙ респект , он смелый человек , пошел на эшафот без страха .