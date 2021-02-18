Хави: «Мечтаю возглавить «Барселону», но с уважением отношусь к Куману и клубу»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес рассказал о своем желании поработать в «Барселоне».

«На данный момент я тренирую «Аль-Садд», мне нравится работать в великом азиатском клубе. Конечно, я являюсь фанатом «Барселоны» с рождения. На носу выборы в президенты клуба, посмотрим, кто одержит на них победу. Очевидно, что тренировать «Барселону» - это моя мечта, я уже много раз говорил об этом. Но я уважаю главного тренера «Барселоны» и сам клуб, желаю им всего самого наилучшего», - сказал Хави в интервью пресс-служба FIFA.

Напомним, что Хави является воспитанником «Барселоны», за которую он выступал до 2015 года.