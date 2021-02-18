Суарес рассказал о работе с Симеоне

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о работе под руководством аргентинского тренера Диего Симеоне.

«У этого специалиста своя философия. Работая с ним, ты понимаешь, что способен многого добиться. Симеоне постоянно вносит какие-то корректировки, делает замечания ветеранам команды. Мне казалось, что я уже все видел в футболе, но это не так. От Симеоне я постоянно узнаю какие-то новые нюансы», - передает слова уругвайского бомбардира ESPN.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 19 поединков, отметившись 16 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.