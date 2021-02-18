«Барселона» задумалась над сменой главного тренера

Руководство каталонской «Барселоны» назвало потенциального преемника Рональда Кумана. Об этом рапортует посредством своего «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, боссы «сине-гранатовых» хотят пригласить в команду Хави Эрнандеса, ныне работающего главным тренером катарского «Аль-Садда». Это назначение может произойти по завершении текущего сезона.

Напомним, что Хави является воспитанником каталонского клуба. В составе «Барселоны» он выступал с 1998-го по 2015-й год.

Куман возглавил «сине-гранатовых» летом прошлого года. Под его руководством команда занимает третье место в Примере. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барса» разгромно проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4.