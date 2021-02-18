«Барселона» задумалась над сменой главного тренера

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18 Февраля 2021, 10:12,
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Руководство каталонской «Барселоны» назвало потенциального преемника Рональда Кумана. Об этом рапортует посредством своего «Твиттера» инсайдер Николо Скира.
Согласно данным журналиста, боссы «сине-гранатовых» хотят пригласить в команду Хави Эрнандеса, ныне работающего главным тренером катарского «Аль-Садда». Это назначение может произойти по завершении текущего сезона.
Напомним, что Хави является воспитанником каталонского клуба. В составе «Барселоны» он выступал с 1998-го по 2015-й год.
Куман возглавил «сине-гранатовых» летом прошлого года. Под его руководством команда занимает третье место в Примере. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барса» разгромно проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Рональд Куман, Хави Эрнандес
нужно избавляться от шлака в команде. хотелось бы увидеть перерождение команды с новым тренером, как в своё время было с приходом Гвардиолы. такие вещи редко повторяются, но надежда всё же есть.
Барселоне надо задуматься о смене поколений в команде и убрать "икону" из команды.
А потом можно и тренера приглашать.
Кумана и нескольких его предшественников рассматривал как тех, кто должен заполнить пустоту до времени созревания Хави. До его собственного понимания готовности возглавить Барсу. Хотя, вполне допускаю, что идеализирую картину с Эрнандесом. Гарантий, естественно, никаких, но объективная надежда высока.
Автору на заметку, Хави выступал за Барселону с1998г. по 2015г.
Да ладно ,не уж то, вы серьёзно?))) Да рыжего вообще не надо было приглашать изначально ,сразу было понятно ,что это провал будет ,ему только тренировать в Эредивизии его потолок ))
как то вы опаздываете , я такой статьи ждал после первого тайма , и даже знал что вы напишите слово в слово )) о том как они задумались , и о ком задумались только с ,, инсайдером ,, ошибся , я думал это будет Хулио Педросович Раздалбайту , не слышали о таком ?? очень авторитетный чел , вхож в руководство Барселоны