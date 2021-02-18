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«Барселона» задумалась над сменой главного тренера

18 Февраля 2021, 10:12,

Руководство каталонской «Барселоны» назвало потенциального преемника Рональда Кумана. Об этом рапортует посредством своего «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, боссы «сине-гранатовых» хотят пригласить в команду Хави Эрнандеса, ныне работающего главным тренером катарского «Аль-Садда». Это назначение может произойти по завершении текущего сезона.

Напомним, что Хави является воспитанником каталонского клуба. В составе «Барселоны» он выступал с 1998-го по 2015-й год.

Куман возглавил «сине-гранатовых» летом прошлого года. Под его руководством команда занимает третье место в Примере. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барса» разгромно проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман, Хави Эрнандес
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Комментарии (6)
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0
pol-black
18 Февраля 2021, 12:56

нужно избавляться от шлака в команде. хотелось бы увидеть перерождение команды с новым тренером, как в своё время было с приходом Гвардиолы. такие вещи редко повторяются, но надежда всё же есть.

1
Spirit
18 Февраля 2021, 11:51

Барселоне надо задуматься о смене поколений в команде и убрать "икону" из команды.
А потом можно и тренера приглашать.

1
779
18 Февраля 2021, 11:49

Кумана и нескольких его предшественников рассматривал как тех, кто должен заполнить пустоту до времени созревания Хави. До его собственного понимания готовности возглавить Барсу. Хотя, вполне допускаю, что идеализирую картину с Эрнандесом. Гарантий, естественно, никаких, но объективная надежда высока.

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3
Leonardis
18 Февраля 2021, 11:42

Автору на заметку, Хави выступал за Барселону с1998г. по 2015г.

3
Марченко Максим
18 Февраля 2021, 11:11

Да ладно ,не уж то, вы серьёзно?))) Да рыжего вообще не надо было приглашать изначально ,сразу было понятно ,что это провал будет ,ему только тренировать в Эредивизии его потолок ))

3
ARTUR
18 Февраля 2021, 10:34

как то вы опаздываете , я такой статьи ждал после первого тайма , и даже знал что вы напишите слово в слово )) о том как они задумались , и о ком задумались только с ,, инсайдером ,, ошибся , я думал это будет Хулио Педросович Раздалбайту , не слышали о таком ?? очень авторитетный чел , вхож в руководство Барселоны

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