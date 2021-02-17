​Гризманн грубо ответил журналисту в аэропорту

Во вторник вечером «Барселона» огорчила армию своих поклонников, проиграв дома «ПСЖ» с результатом 1:4 в первой игре плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, Рональд Куман предоставил команде после этого провала два выходных дня. Антуан Гризманн решил слетать в своей семье в Лион, и в аэропорту его встретили журналисты.

Гризманн явно был не рад вопросу о том, куда он летит после такого разочаровывающего выступления команды.

«А тебе какое дело?» - грубо ответил Гризманн представителю прессы.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится во Франции десятого марта.