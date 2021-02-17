Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гризманн грубо ответил журналисту в аэропорту

17 Февраля 2021, 19:30,

Во вторник вечером «Барселона» огорчила армию своих поклонников, проиграв дома «ПСЖ» с результатом 1:4 в первой игре плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, Рональд Куман предоставил команде после этого провала два выходных дня. Антуан Гризманн решил слетать в своей семье в Лион, и в аэропорту его встретили журналисты.

Гризманн явно был не рад вопросу о том, куда он летит после такого разочаровывающего выступления команды.

«А тебе какое дело?» - грубо ответил Гризманн представителю прессы.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится во Франции десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола