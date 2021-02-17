​Гризманн грубо ответил журналисту в аэропорту

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17 Февраля 2021, 19:30,
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Во вторник вечером «Барселона» огорчила армию своих поклонников, проиграв дома «ПСЖ» с результатом 1:4 в первой игре плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает Marca, Рональд Куман предоставил команде после этого провала два выходных дня. Антуан Гризманн решил слетать в своей семье в Лион, и в аэропорту его встретили журналисты.
Гризманн явно был не рад вопросу о том, куда он летит после такого разочаровывающего выступления команды.
«А тебе какое дело?» - грубо ответил Гризманн представителю прессы.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится во Франции десятого марта.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн