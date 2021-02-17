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​Капелло не верит в переход Месси в «ПСЖ»

17 Февраля 2021, 18:34,

Фабио Капелло высказался по поводу возможного перехода Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Думаю, Месси останется в «Барселоне». Я не верю, что «ПСЖ» станет тратить такие деньги», - сказал Капелло Sky Sport.

«Жоан Лапорта является фаворитом на победу в президентских выборах в «Барселоне». У Месси хорошие отношения с Лапортой, плюс он обожает «Барселону», где его все любят. Не думаю, что у нас есть шансы увидеть Месси в «ПСЖ». Скорее всего, он вместе с Лапортой сосредоточится на построении лучшей версии «Барселоны», - отметил итальянец.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Фабио Капелло
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