​Капелло не верит в переход Месси в «ПСЖ»

Фабио Капелло высказался по поводу возможного перехода Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Думаю, Месси останется в «Барселоне». Я не верю, что «ПСЖ» станет тратить такие деньги», - сказал Капелло Sky Sport.

«Жоан Лапорта является фаворитом на победу в президентских выборах в «Барселоне». У Месси хорошие отношения с Лапортой, плюс он обожает «Барселону», где его все любят. Не думаю, что у нас есть шансы увидеть Месси в «ПСЖ». Скорее всего, он вместе с Лапортой сосредоточится на построении лучшей версии «Барселоны», - отметил итальянец.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.