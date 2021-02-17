​Суарес: «Я остаюсь в футбольной элите, от меня никто не избавится»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался по поводу своих выступлений. В двадцати двух матчах за мадридский клуб в этом сезоне уругваец забил шестнадцать голов.

«Я всё ещё чувствую, что нахожусь в футбольной элите, и я наслаждаюсь этим. Когда ты находишься в «Атлетико», это означает, что ты входишь в футбольную элиту. Некоторые люди не верили, что я всё ещё могу быть на этом уровне. Я сохраняю прежний энтузиазм.

Надеюсь, что в этом году, в следующем году и сколько бы ещё лет ни было, я буду продолжать конкурировать и выкладываться на все 100%, пока не пойму, что я зашёл так далеко, как только мог. Но от меня никто не избавится. Я сам решу, когда уходить», - сказал Суарес ESPN.