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Хамес решил сменить «Эвертон» на испанский топ-клуб

17 Февраля 2021, 12:13,

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, выступающий в чемпионате Англии за «Эвертон», намерен покинуть мерсисайдский клуб в летнее трансферное окно. Об этом информирует Defensa Central.

Согласно данным источника, 29-летний полузащитник планирует вернуться в испанскую Примеру. Хамес хотел бы выступать за мадридский «Атлетико».

Напомним, что Родригес перебрался в «Эвертон» из «Реала» в минувшее летнее трансферное окно. Стороны заключили контракт до 2022-го года.

В текущем сезоне АПЛ колумбиец провел 16 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Эвертон, Хамес Родригес, Трансферы футбола - лето 2021
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