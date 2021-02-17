Хамес решил сменить «Эвертон» на испанский топ-клуб

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, выступающий в чемпионате Англии за «Эвертон», намерен покинуть мерсисайдский клуб в летнее трансферное окно. Об этом информирует Defensa Central.

Согласно данным источника, 29-летний полузащитник планирует вернуться в испанскую Примеру. Хамес хотел бы выступать за мадридский «Атлетико».

Напомним, что Родригес перебрался в «Эвертон» из «Реала» в минувшее летнее трансферное окно. Стороны заключили контракт до 2022-го года.

В текущем сезоне АПЛ колумбиец провел 16 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.