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Геркус: «Самое тупое, что может сделать «ПСЖ», - продать Мбаппе и купить Месси»

17 Февраля 2021, 10:39,

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о крупной победе «ПСЖ» над каталонской «Барселоной» (4:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошедшей встрече форвард Килиан Мбаппе отметился тремя забитыми мячами.

«Сейчас самое тупое, что может сделать Париж, - это продать Мбаппе и купить Месси», - гласит сообщение функционера в «Твиттере».

Ранее СМИ сообщали, что руководство парижского гранда раздумывает над приглашением Лионеля Месси. Чтобы потянуть зарплату 33-летнего аргентинского форварда, «ПСЖ» будет вынужден расстаться с Килианом Мбаппе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Илья Геркус
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Комментарии (1)
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0
779
17 Февраля 2021, 11:49

Да-да. Эти дураки в ПСЖ не знают, что делают.
Нет чтобы привлечь к работе второго помощника по хозработе тренера Знамя Труда из Орехово-Зуево.

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