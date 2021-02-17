Геркус: «Самое тупое, что может сделать «ПСЖ», - продать Мбаппе и купить Месси»

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17 Февраля 2021, 10:39,
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Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о крупной победе «ПСЖ» над каталонской «Барселоной» (4:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошедшей встрече форвард Килиан Мбаппе отметился тремя забитыми мячами.
«Сейчас самое тупое, что может сделать Париж, - это продать Мбаппе и купить Месси», - гласит сообщение функционера в «Твиттере».
Ранее СМИ сообщали, что руководство парижского гранда раздумывает над приглашением Лионеля Месси. Чтобы потянуть зарплату 33-летнего аргентинского форварда, «ПСЖ» будет вынужден расстаться с Килианом Мбаппе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Илья Геркус
Да-да. Эти дураки в ПСЖ не знают, что делают.
Нет чтобы привлечь к работе второго помощника по хозработе тренера Знамя Труда из Орехово-Зуево.