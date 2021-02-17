Геркус: «Самое тупое, что может сделать «ПСЖ», - продать Мбаппе и купить Месси»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о крупной победе «ПСЖ» над каталонской «Барселоной» (4:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошедшей встрече форвард Килиан Мбаппе отметился тремя забитыми мячами.

«Сейчас самое тупое, что может сделать Париж, - это продать Мбаппе и купить Месси», - гласит сообщение функционера в «Твиттере».

Ранее СМИ сообщали, что руководство парижского гранда раздумывает над приглашением Лионеля Месси. Чтобы потянуть зарплату 33-летнего аргентинского форварда, «ПСЖ» будет вынужден расстаться с Килианом Мбаппе.