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«Реал» нашёл замену Рамосу в Португалии

17 Февраля 2021, 08:19,

Мадридский «Реал» подыскивает нового защитника в связи с возможным уходом из клуба Серхио Рамоса. Согласно данным AS, «королевский» клуб обратил внимание на Давида Кармо, выступающего в чемпионате Португалии за «Брагу»»

Кроме «Реала», интерес к 21-летнему игроку проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Рома». Эти клубы готовы побороться со «сливочными» за подписание футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кармо принял участие в 21 поединке, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Давид Кармо
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