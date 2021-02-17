«Реал» нашёл замену Рамосу в Португалии

Мадридский «Реал» подыскивает нового защитника в связи с возможным уходом из клуба Серхио Рамоса. Согласно данным AS, «королевский» клуб обратил внимание на Давида Кармо, выступающего в чемпионате Португалии за «Брагу»»

Кроме «Реала», интерес к 21-летнему игроку проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Рома». Эти клубы готовы побороться со «сливочными» за подписание футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кармо принял участие в 21 поединке, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8,5 миллиона евро.