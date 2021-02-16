Азар восстановился после очередной травмы

Мадридский «Реал» начинает выходить из кризиса, связанного с травмами игроков. Еще недавно главный тренер Зинедин Зидан мог рассчитывать только на 12 полевых футболистов. Во вторник к тренировкам в общей группе приступил бельгийский полузащитник Эден Азар, который отсутствовал с 3 февраля из-за очередной травмы.

По информации Marca, Азар без ограничений работал с мячом, но не выполнял упражнения на силу и выносливость. Предполагается, что бельгийца оставят в резерве на матч с «Вальядолидом».

В текущем сезоне 30-летний Эден Азар провел всего 13 матчей, в которых забил три гола.