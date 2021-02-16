Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Азар восстановился после очередной травмы

16 Февраля 2021, 23:38,

Мадридский «Реал» начинает выходить из кризиса, связанного с травмами игроков. Еще недавно главный тренер Зинедин Зидан мог рассчитывать только на 12 полевых футболистов. Во вторник к тренировкам в общей группе приступил бельгийский полузащитник Эден Азар, который отсутствовал с 3 февраля из-за очередной травмы.

По информации Marca, Азар без ограничений работал с мячом, но не выполнял упражнения на силу и выносливость. Предполагается, что бельгийца оставят в резерве на матч с «Вальядолидом».

В текущем сезоне 30-летний Эден Азар провел всего 13 матчей,  в которых забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола