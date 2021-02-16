Как проходит реконструкция «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» выпустил новый ролик с процессом реконструкции своего главного стадиона «Сантьяго Бернабеу». За 11 месяцев непрерывных работ арена претерпела серьезные изменения. На видео можно увидеть новую подземную парковку на четыре этажа, первый из которых двойной высоты для размещения автобусов и грузовиков.

Планы на реконструкцию были утверждены в 2016 году, правда, городской совет Мадрида не согласился с идеей президента «Реала» Флорентино Переса встроить в арену гостиницу и торговый центр для увеличения доходности клуба. Но даже несмотря на это, стадион обещает стать более эффективным и комфортным.