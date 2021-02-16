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​Румменигге посмеялся с зарплаты Месси

16 Февраля 2021, 14:38,

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о своей реакции на данные о заработной плате Лионеля Месси. В конце января СМИ раскрыли условия контракта звезды «Барселоны». За четыре года по действующему трудовому договору аргентинец заработает чуть более 555 миллионов евро.

«Что думаю о зарплате Месси? Я посмеялся. Могу только похвалить его за то, что он смог заключить такой астрономический контракт», - рассказал Румменигге в интервью Corriere della Serra.

Напомним, действующий контракт Лионеля Месси рассчитан до конца нынешнего сезона. Слухи сватают аргентинца то в «ПСЖ», то в «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Бавария, Лионель Месси, Карл-Хайнц Румменигге
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