Луис Суарес может расторгнуть контракт с «Атлетико»

Уругвайский бомбардир Луис Суарес может покинуть мадридский «Атлетико» по окончании нынешнего сезона, об этом информирует газета Marca.

Изданию стали известны детали контракта между 34-летним футболистом и «матрасниками». В договоре нападающего прописан пункт, который позволяет ему в одностороннем порядке разорвать сотрудничество с клубом летом текущего года.

Луис перешел в «Атлетико» из «Барселоны» на правах аренды прошлой осенью. Форвард заключил договор на два года.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата нападающий сыграл 18 матчей, отметившись 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами.