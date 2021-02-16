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Луис Суарес может расторгнуть контракт с «Атлетико»

16 Февраля 2021, 10:18,

Уругвайский бомбардир Луис Суарес может покинуть мадридский «Атлетико» по окончании нынешнего сезона, об этом информирует газета Marca.

Изданию стали известны детали контракта между 34-летним футболистом и «матрасниками». В договоре нападающего прописан пункт, который позволяет ему в одностороннем порядке разорвать сотрудничество с клубом летом текущего года.

Луис перешел в «Атлетико» из «Барселоны» на правах аренды прошлой осенью. Форвард заключил договор на два года.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата нападающий сыграл 18 матчей, отметившись 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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